LIVE F1, GP USA 2024 in DIRETTA: sabato con Sprint e qualifiche, la Ferrari sogna in grande (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata del Gran Premio degli Stati Uniti d’America, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2024. Sul circuito di Austin si preannuncia un sabato scoppiettante con la Sprint Race seguita dalle qualifiche per la gara vera e propria di domenica. Austin sarà la sede della quarta Sprint Race di questa stagione. Max Verstappen ha vinto i primi tre confronti su distanza ridotta (Cina, Miami ed Austria). L’olandese inseguirà il quarto successo partendo dalla pole position. Nella Sprint qualifyng il campione del mondo ha superato per 12 centesimi un sorprendente George Russell; terza posizione per Charles Leclerc, che partirà davanti a Lando Norris e Carlos Sainz. Oasport.it - LIVE F1, GP USA 2024 in DIRETTA: sabato con Sprint e qualifiche, la Ferrari sogna in grande Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale della seconda giornata del Gran Premio degli Stati Uniti d’America, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Sul circuito di Austin si preannuncia unscoppiettante con laRace seguita dalleper la gara vera e propria di domenica. Austin sarà la sede della quartaRace di questa stagione. Max Verstappen ha vinto i primi tre confronti su distanza ridotta (Cina, Miami ed Austria). L’olandese inseguirà il quarto successo partendo dalla pole position. Nellaqualifyng il campione del mondo ha superato per 12 centesimi un sorprendente George Russell; terza posizione per Charles Leclerc, che partirà davanti a Lando Norris e Carlos Sainz.

