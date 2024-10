Lind e un rigore di Arena fanno il Pisa corsaro con il Sudtirol (Di sabato 19 ottobre 2024) Sudtirol – Pisa 1-2 SUD TIROL (3-4-2-1): Poluzzi; Masiello, Ceppitelli, Giorgini; Molina (78? Crespi), Arrigoni, Praszelik (66? Martini), Rover (78? Zedadka); Tait (37? Davi), Casiraghi (66? Merkaj), Odogwu. A disposizione: Drago, Pietrangeli, Kopler, Vimercati, Mallamo. Allenatore: Valente.Pisa (3-4-2-1): Semper; Rus, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Piccinini (46? Marin), Hojholt, Beruatto (79? Angori). Moreo (86? Mlakar), Arena (75? Tramoni); Lind (75? Bonfanti N.). A disposizione: Nicolas, Loria, Vignato, Abildgaard, Calabresi, Leoncini, Bonfanti G. Allenatore: Inzaghi.ARBITRO: Marchetti di Ostia Lido (Rossi-Bianchini)RETI: 29? Tait, 38? Lind, 59?rig. ArenaNOTE: Ammoniti Masiello, Piccinini, Marin, Tourè BOLZANO – Vittoria corsara per il Pisa che mantiene ancora per un’altra giornata la vetta in campionato. Primo tempo in equilibrio fra gli altoatesini e i nerazzurri di Inzaghi. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di sabato 19 ottobre 2024)1-2 SUD TIROL (3-4-2-1): Poluzzi; Masiello, Ceppitelli, Giorgini; Molina (78? Crespi), Arrigoni, Praszelik (66? Martini), Rover (78? Zedadka); Tait (37? Davi), Casiraghi (66? Merkaj), Odogwu. A disposizione: Drago, Pietrangeli, Kopler, Vimercati, Mallamo. Allenatore: Valente.(3-4-2-1): Semper; Rus, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Piccinini (46? Marin), Hojholt, Beruatto (79? Angori). Moreo (86? Mlakar),(75? Tramoni);(75? Bonfanti N.). A disposizione: Nicolas, Loria, Vignato, Abildgaard, Calabresi, Leoncini, Bonfanti G. Allenatore: Inzaghi.ARBITRO: Marchetti di Ostia Lido (Rossi-Bianchini)RETI: 29? Tait, 38?, 59?rig.NOTE: Ammoniti Masiello, Piccinini, Marin, Tourè BOLZANO – Vittoria corsara per ilche mantiene ancora per un’altra giornata la vetta in campionato. Primo tempo in equilibrio fra gli altoatesini e i nerazzurri di Inzaghi.

