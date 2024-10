Lanazione.it - La ricetta di Funaro per la Gen Z: "Tpl, orario notturno prolungato. E mi impegno a far riaprire la Flog"

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Garantire una intermodalità strutturale e strutturata fronte trasporti come avviene nelle altre metropoli d’Europa. A partire dal prolungamento degli orari a coprire la fascia notturna di bus e tramvia. E, ancora: maggior sicurezza e presidio da parte delle forze di polizia municipale in punti della città che non rientrano nella fascia rossa di criticità per microcriminalità. Più eventi, iniziative, spettacoli, momenti di socialità tesi a riempire le piazze. La Gen Z fiorentina (quella dei nativi digitali, nati tra il 1997 e il 2012) fa sentire la sua voce. E la sindaca Sararisponde.