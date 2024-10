La Pilotta si tinge di rosa (Di sabato 19 ottobre 2024) Fino a fine mese la Pilotta si tinge di rosa per contribuire a sensibilizzare sul tema della prevenzione e della salute femminile. Per l'ottobre in rosa, il Ministero della Cultura illumina di rosa numerosi luoghi della cultura per ricordare l’importanza della prevenzione dei tumori al seno. Il Parmatoday.it - La Pilotta si tinge di rosa Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Fino a fine mese lasidiper contribuire a sensibilizzare sul tema della prevenzione e della salute femminile. Per l'ottobre in, il Ministero della Cultura illumina dinumerosi luoghi della cultura per ricordare l’importanza della prevenzione dei tumori al seno. Il

Per il Times Parma è la città ideale per weekend d'autunno - La città perfetta per un weekend di autunno è Parma "con il suo cibo irresistibile, eleganza e cultura". A scriverlo è il Times, storico quotidiano britannico: in prima pagina della versione online (2 ... (ansa.it)