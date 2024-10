Ilgiorno.it - La carovana di operai e sindacati. In bicicletta contro le morti bianche

(Di sabato 19 ottobre 2024)inlesul lavoro. Un’iniziativa simbolica per fermare la strage, che non risparmia certo la Brianza: ottoin 9 mesi, troppi anche per la Prefettura che a settembre ha aperto una cabina di regia per contrastare il fenomeno che ogni giorno riempie le cronache del Paese. Vite spezzate, mutilazioni, deficit che cambiano per sempre l’esistenza: un quadro neroil quale Cgil, Cisl e Uil chiamano tutti a raccolta. Cinque le tappe del percorso per la vita, “Zero infortuni“, organizzato per il 26 ottobre: Vimercate aprirà la manifestazione alle 9 in piazza Martiri, poi Carate Brianza (piazza Cesare Battisti, 11.30), Seregno (piazza Martiri della Libertà, 12.30 con pausa ristoro), Desio (piazza Giovanni Paolo II , 14.30) e Monza (Arengario, alle 16).