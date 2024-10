Jenna Ortega potrebbe unirsi al MCU in un ruolo misterioso

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di sabato 19 ottobre 2024)al MCU in unGrazie ai ruoli di successo nel revival di Scream, in Mercoledì di Netflix e nel sequel di Beetlejuice di quest’anno,sta rapidamente diventando una delle giovani attrici più ricercate di Hollywood, quindi probabilmente non sorprenderà molto sapere che è corteggiata dai Marvel Studios. Secondo lo scooper MTTSH,è ora in trattative per unnel Marvel Cinematic Universe. Vale la pena sottolineare che la Marvel incontra molti talenti, ma seha effettivamente avviato trattative per un prossimo progetto, ci sono buone probabilità che presto verremo a sapere qualcosa di ufficiale.