Il treno, la riservatezza, l'addio: la storia d'amore tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini (Di sabato 19 ottobre 2024) Elisabetta Gregoraci e l'imprenditore Giulio Fratini si sono conosciuti in treno, poi l'incontro casuale avvenuto molto tempo dopo ha dato inizio a una storia d'amore durata due anni e vissuta con estrema riservatezza Ilgiornale.it - Il treno, la riservatezza, l'addio: la storia d'amore tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di sabato 19 ottobre 2024)e l'imprenditoresi sono conosciuti in, poi l'incontro casuale avvenuto molto tempo dopo ha dato inizio a unad'durata due anni e vissuta con estrema

