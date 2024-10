“Il sesso fa molto bene alla pelle, dieci giorni di digiuno una volta all’anno per azzerare il corpo”: i segreti di bellezza di Camila Raznovich (Di sabato 19 ottobre 2024) Se c’è una conduttrice che non sgomita per esserci a tutti i costi, che non frequenta il gossip e che utilizza con garbo i social è Camila Raznovich, pronta a debuttare domenica 20 ottobre alla conduzione del Kilimangiaro, in onda su Rai3 alle 17.15. Per lei sarà un’edizione speciale, visto che festeggia i dieci anni alla guida del programma ereditato da Licia Colò e che dice di aver svecchiato e di essersi cucita addosso puntando su geopolitica, cultura, ambiente, cambiamenti climatici, arte. E ovviamente viaggi, che secondo lei sono uno delle componenti chiave della longevity con il ballo e il sesso. sesso che “fa bene anche alla pelle”, ha spiegato al Corriere della Sera in un’intervista alla vigilia del suo nuovo impegno tv. “Per la pelle il sesso fa molto benePer il resto un po’ di laser e basta. Né botox, né filler. Mi fa paura manipolare. Ilfattoquotidiano.it - “Il sesso fa molto bene alla pelle, dieci giorni di digiuno una volta all’anno per azzerare il corpo”: i segreti di bellezza di Camila Raznovich Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Se c’è una conduttrice che non sgomita per esserci a tutti i costi, che non frequenta il gossip e che utilizza con garbo i social è, pronta a debuttare domenica 20 ottobreconduzione del Kilimangiaro, in onda su Rai3 alle 17.15. Per lei sarà un’edizione speciale, visto che festeggia ianniguida del programma ereditato da Licia Colò e che dice di aver svecchiato e di essersi cucita addosso puntando su geopolitica, cultura, ambiente, cambiamenti climatici, arte. E ovviamente viaggi, che secondo lei sono uno delle componenti chiave della longevity con il ballo e ilche “faanche”, ha spiegato al Corriere della Sera in un’intervistavigilia del suo nuovo impegno tv. “Per lailfaPer il resto un po’ di laser e basta. Né botox, né filler. Mi fa paura manipolare.

