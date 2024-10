Oasport.it - Golf: Campillo e Guerrier si dividono la testa all’Andalucia Masters dopo tre giri, Laporta in leggero calo

(Di sabato 19 ottobre 2024) Si è concluso il terzo giro dell’Andalucia2024, che chiude la parte più strettamente europea del DP World Tour per quest’anno. La leadership è a due, ed è di coloro che finora sono stati i principali protagonisti del torneo. A -19 da una parte lo spagnolo Jorge, che mantiene una linea abbastanza costante girando in -4, dall’altra il francese Julien, cheil 62 di giovedì stampa sulla carta un 63. Sarebbe dominio, se non fosse che in mezzo c’è un 72 (pari con il par), quello del secondo giro. Scende di una posizione, ma rimane pienamente in lotta per ottimi risultati, l’inglese Daniel Brown, che comunque domani dovrà provare a recuperare tre colpi ai due capiclassifica.