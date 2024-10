Gli inglesi li chiamano giardini folly, o capriccio. E sono stati progettati per stupire. Eppure, dietro al piacere del bizzarro si svela un valore più spirituale. E agli animi malinconici e nostalgici la visione si schiarisce camminando (Di sabato 19 ottobre 2024) Può essere una pagoda cinese, un castello medievale, una piramide egizia o una rovina romana. Ma anche una scultura di sapore esoterico. Edifici e manufatti stravaganti immersi nel verde curato di un giardino. È questo quello che gli inglesi chiamano folly, o capriccio, in apparenza destinato ad arredare uno spazio verde creando stupore nei visitatori. «È una tipologia di giardino poco diffusa in Europa» spiega Antonio Rocca, docente di Storia dell’Arte presso l’Accademia di Belle Arti di Viterbo e curatore di un convegno sui giardini folly che si terrà il 27 novembre prossimo, promosso da Grandi giardini Italiani. Iodonna.it - Gli inglesi li chiamano giardini folly, o capriccio. E sono stati progettati per stupire. Eppure, dietro al piacere del bizzarro si svela un valore più spirituale. E agli animi malinconici e nostalgici la visione si schiarisce camminando Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Può essere una pagoda cinese, un castello medievale, una piramide egizia o una rovina romana. Ma anche una scultura di sapore esoterico. Edifici e manufatti stravaganti immersi nel verde curato di un giardino. È questo quello che gli, o, in apparenza destinato ad arredare uno spazio verde creando stupore nei visitatori. «È una tipologia di giardino poco diffusa in Europa» spiega Antonio Rocca, docente di Storia dell’Arte presso l’Accademia di Belle Arti di Viterbo e curatore di un convegno suiche si terrà il 27 novembre prossimo, promosso da GrandiItaliani.

