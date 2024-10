Gasperini, Bergamo è per sempre: il tecnico dell’Atalanta acquista un prestigioso superattico in un borgo storico (Di sabato 19 ottobre 2024) Gian Piero Gasperini, il tecnico che ha rivoluzionato l’Atalanta, ha deciso di stabilire ancora di più il suo legame con Bergamo. Dopo otto anni alla guida della squadra orobica, periodo che gli è valso persino la cittadinanza onoraria, il mister ha fatto un ulteriore passo acquistando un prestigioso superattico in un borgo storico della città. Un gesto che, oltre al valore immobiliare, racchiude un significato simbolico: il legame tra Gasperini e Bergamo è destinato a rafforzarsi ulteriormente, non solo sul campo, ma anche nella vita privata. L’allenatore piemontese, arrivato all’Atalanta nel 2016, ha saputo costruire una delle storie più avvincenti del calcio italiano degli ultimi anni. Ilfattoquotidiano.it - Gasperini, Bergamo è per sempre: il tecnico dell’Atalanta acquista un prestigioso superattico in un borgo storico Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Gian Piero, ilche ha rivoluzionato l’Atalanta, ha deciso di stabilire ancora di più il suo legame con. Dopo otto anni alla guida della squadra orobica, periodo che gli è valso persino la cittadinanza onoraria, il mister ha fatto un ulteriore passondo unin undella città. Un gesto che, oltre al valore immobiliare, racchiude un significato simbolico: il legame traè destinato a rafforzarsi ulteriormente, non solo sul campo, ma anche nella vita privata. L’allenatore piemontese, arrivato all’Atalanta nel 2016, ha saputo costruire una delle storie più avvincenti del calcio italiano degli ultimi anni.

