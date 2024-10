Oasport.it - F1, Max Verstappen: “La macchina ha sempre funzionato bene. Mi mancava essere primo”

(Di sabato 19 ottobre 2024) Il guizzo del campione. Maxha firmato il miglior tempo nella Sprint Qualifying del Gran Premio degli Stati Uniti e partirà in pole position nella gara sprint di domani. L’olandese della Red Bull ha concluso con il crono di 1’32”833, precedendo di soli dodici millesimi un ottimo George Russell (Mercedes), che stava già assaporando la prima posizione. In seconda fila partiranno Charles Leclerc (Ferrari) a 226 millesimi dae soprattutto Lando Norris (McLaren), che non va oltre il quarto posto a 250 millesimi dal grande rivale. Nell’intervista alla fine delle qualificheha subito commentato con soddisfazione il risultato: “Abbiamo avuto una buona giornata. Le qualifiche sprint sonomolto difficili, perchè non sai davvero quanto puoi spingere.