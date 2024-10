Gaeta.it - Emergenza a Offagna: Il Fosso Aspio Minaccia Nuovamente una Famiglia

(Di sabato 19 ottobre 2024) Ad, un comune in provincia di Ancona, la situazione torna ad affacciarsi verso un'idrica. Dopo gli eventi alluvionali che, circa un mese fa, hanno colpito la zona causando lo straripamento dele la perdita di cinque automobili per unaresidente, le preoccupazioni emergono di nuovo. Con ilche si ingrossa a causa delle recenti piogge, la paura di una nuova calamità è palpabile tra i residenti. La furiosa ondata di maltempo e le conseguenze a lungo termine Circa un mese fa, ilha colpito duramente le famiglie ampie della zona, specialmente quella dei Bussolari, la quale si trova in via Liscia, 9. Durante quella notte drammatica, l'acqua ha invaso la loro proprietà, trasformando la casa in una sorta di diga in grado di trattenere le acque.