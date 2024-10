Elisabetta Gregoraci, il retroscena sulla rottura con Giulio Fratini: «Non tollerava Briatore» (Di sabato 19 ottobre 2024) La fine della storia tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini è stata annunciata solo qualche settimana fa, poco prima del debutto di Questioni di stile. I primi dubbi sulla loro storia d’amore erano sorti dopo il ricovero della showgirl a causa di un’infezione. Il fidanzato non aveva condiviso nulla sui social ed Elisabetta non aveva detto nulla al riguardo, elogiando invece l’ex marito Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco per esserle sempre accanto. Il settimanale Oggi ha svelato che è stata proprio Elisabetta Gregoraci a mettere un punto alla sua storia d’amore con Giulio Fratini, «Stavolta con Giulio è davvero chiusa». Metropolitanmagazine.it - Elisabetta Gregoraci, il retroscena sulla rottura con Giulio Fratini: «Non tollerava Briatore» Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di sabato 19 ottobre 2024) La fine della storia traè stata annunciata solo qualche settimana fa, poco prima del debutto di Questioni di stile. I primi dubbiloro storia d’amore erano sorti dopo il ricovero della showgirl a causa di un’infezione. Il fidanzato non aveva condiviso nulla sui social ednon aveva detto nulla al riguardo, elogiando invece l’ex marito Flavioe il figlio Nathan Falco per esserle sempre accanto. Il settimanale Oggi ha svelato che è stata proprioa mettere un punto alla sua storia d’amore con, «Stavolta conè davvero chiusa».

