Donatore di organi dichiarato morto si risveglia mentre stanno per rimuovergli il cuore | Si muoveva si dimenava Aveva le lacrime agli occhi e piangeva

(Di sabato 19 ottobre 2024) Un incidente da incubo si è verificato in un ospedale degli Stati Uniti quando un uomo cerebralmentesi è svegliato sul tavolo operatorio proprioi medici si preparavano ail. Secondo il New York Post, l’incidente è avvenuto nell’ottobre 2021 quando ildi, identificato come Thomas TJ Hoover, è stato portato al Baptist Health Richmond Hospital nel Kentucky a causa di un arresto cardiaco a seguito di un’overdose di farmaci. I medici lo hannocerebralmentee hanno proceduto a condurre dei test per vedere se valesse la pena espiantare i suoi. Tuttavia, quando il signor Hoover è stato portato in sala operatoria, i membri dello staff hanno notato che mostrava ancora segni di vita. “Si, si. E poi quando siamo andati lì, si vedeva cheleche scendevano.