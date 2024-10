De Laurentiis e il “modello Empoli”: il retroscena con Mihajlovic (Di sabato 19 ottobre 2024) Quando il Napoli di De Laurentiis si innamorò dell’Empoli di Sarri Il legame tra il Napoli di Aurelio De Laurentiis e l’Empoli affonda le radici in un momento cruciale del 2015, quando i destini delle due squadre si incrociarono con una svolta significativa: dall'”Empolizzazione” del Napoli alla scoperta di un nuovo modello calcistico. Il Corriere dello Sport ha svelato un curioso retroscena tra il patron azzurro e Sinisa Mihajlovic, che racconta questo processo di evoluzione. La Sbandata per l’Empoli di Sarri Tutto cominciò il 30 aprile 2015, quando l’Empoli di Maurizio Sarri travolse il Napoli di Rafa Benitez con un sorprendente 4-2. Quella serata rappresentò un vero e proprio punto di svolta per De Laurentiis, che rimase folgorato dal “modello Empoli”. Napolipiu.com - De Laurentiis e il “modello Empoli”: il retroscena con Mihajlovic Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Quando il Napoli di Desi innamorò dell’di Sarri Il legame tra il Napoli di Aurelio Dee l’affonda le radici in un momento cruciale del 2015, quando i destini delle due squadre si incrociarono con una svolta significativa: dall'”zzazione” del Napoli alla scoperta di un nuovocalcistico. Il Corriere dello Sport ha svelato un curiosotra il patron azzurro e Sinisa, che racconta questo processo di evoluzione. La Sbandata per l’di Sarri Tutto cominciò il 30 aprile 2015, quando l’di Maurizio Sarri travolse il Napoli di Rafa Benitez con un sorprendente 4-2. Quella serata rappresentò un vero e proprio punto di svolta per De, che rimase folgorato dal “”.

Cagni ai tifosi del Napoli : “Siate grati a De Laurentiis! Lukaku? Il suo acquisto era uno dei paletti imposti da Conte” - Se trovi un progetto a lungo termine, con persone molto competenti, alla fine riesci nell’intento. E lì le pressioni non ce ne sono e perciò riescono a lavorare al meglio”. De Laurentiis, che è meno presente rispetto agli altri anni, lo ha accontentato in tutti i modi. Tuttavia, ha invitato a riflettere sul perché il giocatore non riesca a rendere con la stessa efficacia in tutte le squadre. (Napolipiu.com)

Cena tra De Laurentiis e Conte : clima disteso e piena fiducia nel progetto Napoli - . A rivelarlo è l’edizione odierna de Il Mattino. it. Due sere fa, Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte si sono incontrati per una lunga cena, trascorrendo oltre tre ore insieme in un ristorante di Piazza dei Martiri, lo stesso che aveva ospitato il loro primo incontro a Napoli lo scorso giugno. (Dailynews24.it)

De Laurentiis e Conte : una cena per rafforzare il legame tra presidente e allenatore del Napoli - Le “regole” stabilite dal mister per la gestione della squadra prevedono una netta separazione di ruoli, con pochi scambi quotidiani tra i due. Tuttavia, l’atmosfera di complicità e la volontà di continuare a lavorare insieme promettono bene per il futuro del Napoli, a pochi giorni dal prossimo incontro di campionato contro l’Empoli. (Napolipiu.com)