D'Aversa sfida l'amico. Conte, legame profondo. Rivali solo per 90 minuti (Di sabato 19 ottobre 2024) Amici nella vita, Rivali in campo o meglio in panchina. Domani alle 12.30 al Carlo Castellani-Computer Gross Arena Empoli-Napoli sarà anche Roberto D'Aversa contro Antonio Conte, due allenatori che si frequentano con le rispettive famiglie fuori dal terreno di gioco. Spesso hanno trascorso vacanze insieme e il tecnico salentino è stato anche il padrino di battesimo della terza figlia dell'allenatore azzurro. La loro amicizia è nata ai tempi di Siena quando Conte era il vice di Gigi Di Canio e D'Aversa giocava. Da allora, anche grazie al rapporto profondo sbocciato tra le rispettive mogli i due hanno condiviso tanti viaggi e vissuto momenti di relax, dove però il calcio ha sempre avuto un ruolo centrale.

