Daniela Pes tra musica e poesia film e passerelle | Così sono autentica

(Di sabato 19 ottobre 2024) C’è chi un generele lo interpreta e chi invece lo crea. Ogni giorno ascoltiamo suoni pensati per catturare l’attenzione del pubblico ma qualcosa in noi sa riconoscere melodie che prendono vita per esprimere una personale verità. Un sound autentico che ha portatoPes, ipnotica cantautrice sarda nata in Gallura nel 1992, a brillare nella più intrigante scena italiana. Spaziando fra elettronica e jazz, melodie antiche e un genere del tutto nuovo, racchiusi in quell’album Spira con cui lo scorso anno ha conquistato al Premio Tenco la targa come miglior Opera Prima. E che recentissimamente ha accompagnato l’ultima sfilata di Etro. «Ho iniziato a registrarea 4 anni. “Che cosa farò da grande?” non me lomai chiesta, era scontato», dice Pes.