Iodonna.it - Da chi deve uscire con audacia dalla propria comfort zone a chi deve ascoltare i propri non risolti. L’oroscopo della settimana

(Di sabato 19 ottobre 2024) Da chiresistere a tutto ciò che rema contro pur di realizzare il suo sogno a chigestire come un funambolo le situazioni a rischio. Ecco le previsioni deldi Francesca Tumiati. Ariete 21 marzo – 19 aprile Non si tratta di inseguire la felicità, ma di farla correre più attrezzata. Dovete distinguere i veri amici da quelli che si dichiarano tali. Parola chiave: selezionare. Toro 20 aprile – 20 maggio Perché temere l’uscita da quella che, a torto, pensavate essere una? Fidatevi del vostro fiuto negli affari, anche sentimentali. Parola chiave. Gemelli 21 maggio – 21 giugno Esiste nel vostro segno una capacità funambolica nel gestire situazioni a rischio. Le vostre riflessioni si trasformano in azioni pratiche e mirate. Parola chiave: proseguire.