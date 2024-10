Como Parma 1-1: Un punto per uno nello scontro salvezza (Di sabato 19 ottobre 2024) Al Sinigaglia, il match valido per la giornata di Serie A 2024/2025 tra Como e Parma: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live Al Sinigaglia, Como e Parma si affrontano nel match valido per l’attuale giornata della Serie A 2024/25. Como Parma LIVE SERIE A 2024/2025: LA CRONACA FINISCE QUI LA PARTITA 84? OCCASIONE Parma! Tentativo Calcionews24.com - Como Parma 1-1: Un punto per uno nello scontro salvezza Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Al Sinigaglia, il match valido per la giornata di Serie A 2024/2025 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live Al Sinigaglia,si affrontano nel match valido per l’attuale giornata della Serie A 2024/25.LIVE SERIE A 2024/2025: LA CRONACA FINISCE QUI LA PARTITA 84? OCCASIONE! Tentativo

Como e Parma non si fanno male : pari deciso nel primo tempo - La sfida scivola via senza altre particolari occasioni da rete: un pari che smuove la classifica per entrambe le squadre. La squadra di Cesc Fabregas prova a reagire subito e a cercare di trovare un pareggio importante. E il gol arriva proprio poco prima di andare negli spogliatoi per l’intervallo: a trovare la rete è Nico Paz, il suo primo in Serie A con la maglia dei lariani. (Inter-news.it)

Pagelle Como-Parma 1-1 - voti e tabellino Serie A 2024/2025 - Allenatore: Fabregas 6. GLI HIGHLIGHTS LE PAGELLE DI COMO-PARMA 1-1 COMO (4-2-3-1): Audero 6; Van der Brempt 5. In panchina: Reina, Jack, Barba, Iovine, Baselli, Engelhardt, Braunoder, Verdi, Jasim, Belotti. Allenatore: Pecchia 6. 5), Cancellieri 6 (16’st Mihaila 6); Bonny 7 (26’st Charpentier 6). 5, Sohm 6 (26’st Keita 6); Hernani 7 (33’st Camara sv), Almqvist 6 (16’st Man 5. (Sportface.it)

Como Parma 1-1 LIVE : inizia il secondo tempo - COMO PARMA LIVE SERIE A 2024/2025: LA CRONACA 61? ANCORA PALO DEL PARMA. Mihaila tenta la […]. Al Sinigaglia, il match valido per la giornata di Serie A 2024/2025 tra Como e Parma: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live Al Sinigaglia, Como e Parma si affrontano nel match valido per l’attuale giornata della Serie A 2024/25. (Calcionews24.com)