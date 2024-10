Ilnapolista.it - Collina: «Ai Mondiali tifavo per me in finale, non per l’Italia. La mia passione per Wilson e quella Lazio»

(Di sabato 19 ottobre 2024) L’ex arbitro Pierluigiha fatto una lunga chiacchierata con Gianluca Gazzoli nel podcast ‘The BSMT’. Cosa ti manca? «Dal 2005 mi manca il campo, sono passati 19 anni, ognuno ha i propri sogni, io sogno questo. È una cosa che manca e credo che manchi a chiunque ha fatto una cosa che gli piaceva moto, quando smetti di farla ti manca». Adesso come sono le tue giornate? «Sono spesso su aerei girando per il mondo, però con la fortuna di continuare ad occuparmi di qualcosa che è la mia. Io credo che uniree lavoro è una cosa che non capita a tutti». La fama degli arbitri è quasi pari adei calciatori, che effetto fa essere riconosciuto? «È bello, è una grande soddisfazione. Quello che mi sorprende è che me lo chiedano ragazzini di 14-15 anni che non erano ancora stati pensati dai loro genitori quando io ho smesso di arbitrare».