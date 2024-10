Cina: corsa di robot umanoidi nel Gobi (Di sabato 19 ottobre 2024) Lanzhou, 19 ott – (Xinhua) – Attraversando senza sforzo sentieri rocciosi, strade tortuose e praterie, correndo in modo rapido ed efficiente, robot umanoidi hanno partecipato a una “corsa” nel Gansu in Cina. Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: corsa di robot umanoidi nel Gobi Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Lanzhou, 19 ott – (Xinhua) – Attraversando senza sforzo sentieri rocciosi, strade tortuose e praterie, correndo in modo rapido ed efficiente,hanno partecipato a una “” nel Gansu in. Agenzia Xinhua

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cina - visitatori furiosi all’acquario : lo squalo balena è un robot - Il Xiaomeisha Ocean World ha riaperto le porte il 1° ottobre, dopo cinque anni di chiusura dedicati a lavori di ristrutturazione. E la sua ripartenza è stata subito investita dalle polemiche: prezzi considerati troppo alti (circa 30 euro per l’ingresso intero), lunghe code e pessime condizioni di vita per gli animali. (Quotidiano.net)

Cina : robot umanoide fabbricato nel Paese posto in contesto lavorativo - Pechino, 15 ott – (Xinhua) – Il colosso industriale cinese UBTECH ha posto il suo robot umanoide WalkerS1 in un contesto di lavoro. Scoprite come si comporta nel caricare un pacco di 16,3 chili. Agenzia Xinhua. (Romadailynews.it)

Cina : riuniti gli sforzi per lo sviluppo della robotica con IA incarnata - Pechino, 12 ott – (Xinhua) – La Cina sta intensificando la cooperazione tra il governo centrale e quelli locali per promuovere lo sviluppo della robotica con intelligenza artificiale (IA) incarnata, come parte dei suoi sforzi per spingere l’ascesa di nuove forze produttive di qualita’. (Xin) Agenzia Xinhua. (Romadailynews.it)