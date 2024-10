“Chiesto stato di emergenza”. Nuova allerta rossa: la città diventa un lago, auto sommerse, cittadini evacuati (Di sabato 19 ottobre 2024) Il maltempo oggi 19 ottobre non dà tregua sull’Italia. Ancora pioggia e nubifragi ed è scattata l’allerta rossa in Emilia Romagna e arancione in altre 6 regioni oltre alla stessa Emilia Romagna. Segnalati temporali e rischio idraulico e idrogeologico. La giornata di sabato si snoderà con un copione analogo a quello delle 24 ore precedenti, la pioggia cadrà su buona parte del nostro paese causando non pochi problemi. Il maltempo continuerà a colpire in particolare il Nordest e condizionerà anche il Centro-Sud: secondo le previsioni e i modelli, intorno a Sicilia e Calabria si prevedono precipitazioni quasi da record. L’ondata di maltempo che ha interessato la Toscana nelle ultime ore ha causato la chiusura di alcune strade a causa di esondazioni e smottamenti. Fiume esonda e allaga la città, frane e circolazione ferroviaria interrotta. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Il maltempo oggi 19 ottobre non dà tregua sull’Italia. Ancora pioggia e nubifragi ed è scattata l’in Emilia Romagna e arancione in altre 6 regioni oltre alla stessa Emilia Romagna. Segnalati temporali e rischio idraulico e idrogeologico. La giornata di sabato si snoderà con un copione analogo a quello delle 24 ore precedenti, la pioggia cadrà su buona parte del nostro paese causando non pochi problemi. Il maltempo continuerà a colpire in particolare il Nordest e condizionerà anche il Centro-Sud: secondo le previsioni e i modelli, intorno a Sicilia e Calabria si prevedono precipitazioni quasi da record. L’ondata di maltempo che ha interessato la Toscana nelle ultime ore ha causato la chiusura di alcune strade a causa di esondazioni e smottamenti. Fiume esonda e allaga la, frane e circolazione ferroviaria interrotta.

