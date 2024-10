Oasport.it - Chi parteciperà alla prossima America’s Cup? C’è Luna Rossa, possibile almeno un nuovo team

(Di sabato 19 ottobre 2024)darà unassalto, dopo aver perso la finale del torneo degli sfidanti contro INEOS Britannia. L’annuncio ufficiale era stato dato qualche giorno fa dal patron Patrizio Bertelli: l’amministratore delegato di Prada non si è voluto tirare indietro dopo sei tentativi non andati a buon fine e ha rilanciato nuovamente la sfida, sperando di mettere finalmente le mani sul tanto agognato trofeo sportivo più antico del mondo. Il 78enne imprenditore toscano era stato molto chiaro, svelando anche alcuni dettagli: “L’è diventato ormai un circuito che sta avvicinando tanti giovani, non si può più tornare indietro, motivo per cui penso che in occasione dellasfida rimarranno le stesse barche. Non credo andrà in scena nel 2026, ma piuttosto nel 2027, tuttavia è ancora tutto da decidere. Non saremo Challenger of Records, ma ci saremo“.