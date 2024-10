Ilnapolista.it - Campagna: «Se fossero vere tutte le accuse, sei mesi di squalifica non sarebbero niente»

(Di sabato 19 ottobre 2024) Settebelloto per seiper i comportamenti gravi (si parla di «aggressioni verbali e fisiche») messi in atto a Parigi dopo l’errore arbitrale che ha cambiato la partita con l’Ungheria. Il commento di Sandro, ct del Settebello, intervistato dal Corriere della Sera. «Unagiusta, che mi aspettavo, non si può protestare così. Mi limito a dire che sele, comprese le aggressioni fisiche, seinon».: «La ricostruzione è imprecisa, ci sono cose che non ho detto e non ho fatto» Prima di ricostruire cosa è successo,fa una premessa: Una premessa però è doverosa: Prego. «Sta passando il messaggio che non sappiamo perdere. Non è vero: abbiamo perso tante volte, anche in seguito a errori arbitrali, e abbiamo fatto i complimenti ai nostri rivali.