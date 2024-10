Brescia-Sassuolo oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2024/2025 (Di sabato 19 ottobre 2024) Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Brescia-Sassuolo, match dello stadio Rigamonti valevole per la nona giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Le Rondinelle guidata da Rolando Maran, dopo il pareggio ottenuto prima della sosta contro il Mantova, vogliono tornare al successo per cercare il sorpasso ai danni del club emiliano. Brescia-Sassuolo, come seguire il match La squadra neroverde di Fabio Grosso, dal suo canto, arriva dalla grandissima affermazione ottenuta contro il Cittadella e ha intenzione di dare seguito a questi risultati. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 19 ottobre alle ore 17:15; la diretta televisiva sarà affidata a Dazn, a cui sarà affidato anche il servizio di streaming. Sportface. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match dello stadio Rigamonti valevole per la nona giornata del campionato italiano di. Le Rondinelle guida Rolando Maran, dopo il pareggio ottenuto prima della sosta contro il Mantova, vogliono tornare al successo per cercare il sorpasso ai danni del club emiliano., come seguire il match La squadra neroverde di Fabio Grosso, dal suo canto, arriva dalla grandissima affermazione ottenuta contro il Cittadella e ha intenzione di dare seguito a questi risultati. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 19 ottobre alle ore 17:15; latelevisiva sarà affia Dazn, a cui sarà affidato anche il servizio di. Sportface.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Brescia-Sassuolo (sabato 19 ottobre 2024 ore 17 : 15) : formazioni - quote - pronostici - Quella tra Sassuolo e Brescia è una sfida d’alta classifica, con gli emiliani terzi a tre punti dalla capolista Pisa, ma primi favoriti dei bookmaker per promozione in Serie A, e i lombardi staccati di due soli punti e accreditati di buone chance di entrare quantomeno nei playoff. La formazione neroverde torna a giocare in […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . (Infobetting.com)

Brescia-Sassuolo | Probabili formazioni e dove vederla in tv - Sabato 19 ottobre alle 17:15, il Brescia scenderà in campo allo stadio “Rigamonti” per affrontare il Sassuolo nella sfida valida per la nona giornata di Serie B. La formazione di mister Maran è reduce dal pareggio esterno con il Mantova e in classifica si trova a quota 13 punti, due in meno dei... (Bresciatoday.it)

Il Brescia lancia la sfida al Sassuolo con la squadra decimata dagli infortuni : probabili formazioni e dove vederla - Al di là di questa curiosità l’incontro in programma domani, sabato 19 ottobre, al “Rigamonti” si preannuncia molto importante per entrambe le contendenti, visto che i biancazzurri di Rolando Maran, oltre a voler regalare un successo di rilievo ai propri tifosi e a dare continuità al proprio percorso positivo, sono determinati a dimostrare con i neroverdi di poter rimanere nella zona che conta ... (Sport.quotidiano.net)