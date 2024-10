Blitz antidroga nel Napoletano, sequestrate oltre 800 dosi di crack (Di sabato 19 ottobre 2024) Il maxi sequestro di crack da parte dei carabinieri è avvenuto nelle cittadine di Pomigliano D’Arco, Castello di Cisterna e Acerra, in provincia di Napoli. Traffico di armi e stupefacenti nel mirino dei controlli dei carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna nelle cittadine di Pomigliano D’Arco, Castello di Cisterna e Acerra. sequestrate oltre 800 2anews.it - Blitz antidroga nel Napoletano, sequestrate oltre 800 dosi di crack Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Il maxi sequestro dida parte dei carabinieri è avvenuto nelle cittadine di Pomigliano D’Arco, Castello di Cisterna e Acerra, in provincia di Napoli. Traffico di armi e stupefacenti nel mirino dei controlli dei carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna nelle cittadine di Pomigliano D’Arco, Castello di Cisterna e Acerra.800

