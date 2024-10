Biasin: «Quello di Inzaghi è un calcio raro. Ciò lo dimostra!» (Di sabato 19 ottobre 2024) Inzaghi è stato elogiato da Cesc Fabregas per il modo in cui fa giocare la sua squadra. Sul punto si è espresso Fabrizio Biasin. LA CRESCITA – Simone Inzaghi vede costantemente riconosciuto il suo lavoro alla guida dell’Inter, una squadra plasmata secondo le sue idee e i suoi principi di gioco. Dopo due anni in cui sono arrivati alcuni successi ma non lo scudetto tanto auspicato dalla società, il tecnico piacentino ha conquistato la sua prima Serie A grazie a un mix efficace di gioco virtuoso e concretezza in fase offensiva. Il pragmatismo unito all’aderenza ai propri ideali di gioco si è materializzato in una stagione dominante nel campionato italiano. Ora, l’auspicio è di confermarsi in Italia e di indossare tale doppia veste anche in Champions League. Inter-news.it - Biasin: «Quello di Inzaghi è un calcio raro. Ciò lo dimostra!» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di sabato 19 ottobre 2024)è stato elogiato da Cesc Fabregas per il modo in cui fa giocare la sua squadra. Sul punto si è espresso Fabrizio. LA CRESCITA – Simonevede costantemente riconosciuto il suo lavoro alla guida dell’Inter, una squadra plasmata secondo le sue idee e i suoi principi di gioco. Dopo due anni in cui sono arrivati alcuni successi ma non lo scudetto tanto auspicato dalla società, il tecnico piacentino ha conquistato la sua prima Serie A grazie a un mix efficace di gioco virtuoso e concretezza in fase offensiva. Il pragmatismo unito all’aderenza ai propri ideali di gioco si è materializzato in una stagione dominante nel campionato italiano. Ora, l’auspicio è di confermarsi in Italia e di indossare tale doppia veste anche in Champions League.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inzaghi : "Sud Tirol squadra importante - la sosta ci è servita per recuperare energie" - Anche loro faranno bene come Arena appena avranno la disponibilità. Ho 23-24 titolari e giocherà sempre chi starà bene. Sono curioso di vedere che partita farà la squadra, ma sono molto fiducioso". Conosco bene tanti giocatori che ho affrontato tante volte. Come sta Morutan? "Ci vorrà tempo e speriamo di averlo a dicembre con noi. (Sport.quotidiano.net)

Inzaghi in Procura : «Mai minacciato dal capo curva. Biglietti per Istanbul? Tipico dialogo tra curva e squadra» (Ansa) - In particolare, su un’intercettazione agli atti con Marco Ferdico, al vertice degli ultrà interisti, in cui quest’ultimo lo sollecitava a intervenire nei confronti del presidente Giuseppe Marotta per avere più biglietti per la finale di Champions di Istanbul del 2023. A Zanetti, in particolare, gli investigatori della Mobile chiederanno conto del dialogo in cui il capo ultrà Marco Ferdico dice di ... (Ilnapolista.it)

INTER – Inzaghi : “Sono concentrato sulla mia squadra - è lì che posso incidere” - . Il Napoli è in testa, abbiamo visto cosa sono riuscite a fare Juventus e Milan. “Dire una favorita non mi piace. Ha sottolineato l’importanza di mantenere i piedi per terra nonostante il buon avvio dell’Inter, soprattutto perché sa che in un campionato lungo come la Serie A, non esistono passeggiate, e le insidie possono emergere da ogni angolo. (Terzotemponapoli.com)