Biccy.it - Biagiarelli “mandato via dalla Rai dove lavorano persone condannate”, le parole di Selvaggia

Leggi tutta la notizia su Biccy.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Lorenzoquando è scoppiato il caso della ristoratrice morta suicida è stato allontanatoRai (era nel cast di È Sempre Mezzogiorno da quattro anni) e da allora non è più tornato. Durante una chiacchierata all’Endorfine Festival di Lugano,Lucarelli ha così ricordato quel caso. “I giornalisti quando la ristoratrice si è suicidata mi hanno attaccata perché avevo condiviso il post scritto da Lorenzo. Io sapevo però che a livello lavorativo non mi sarebbe successo niente perché era un attacco che veniva dall’alto. Nel caso di Chiara Ferragni, invece, è stato il suo pubblico a ribellarsi. Purtroppo però il caso ha avuto un effetto irreversibile nei confronti di Lorenzo che è statoviaRai in quattro e quattr’otto.