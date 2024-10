Anteprima24.it - Basket femminile, la Catillo si aggiudica il derby contro Avellino

(Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPartita mai in discussionel’Acsiper laSrl Cestistica Benevento, che siilcon il risultato finale di 64-34. La squadra di coach Di Martino approccia la partita in maniera perfetta, archiviando la pratica già nel primo tempo, confermando le buone sensazioni dell’esordio. Partenza bruciante delle cinghialesse, che si portano sul 12-3 dopo 5? di gioco, trovando la via del canestro con una buona fluidità, che permette alladi chiudere la prima frazione sul 15-4. Secondo periodo in cui le sannite continuano a macinare canestri, con un parziale di 13-0 che regala alle cinghialesse il +22 a metà quarto, mandando a referto gran parte delle giocatrici schierate, in particolare Saccomanno. Si va all’intervallo sul punteggio di 37-9.