Arrestato 24enne ad Arezzo per spaccio di droga: tentava la fuga cambiandosi i vestiti (Di sabato 19 ottobre 2024) Ieri sera, durante un’operazione di controllo mirata alla prevenzione del traffico di droga e alla vigilanza delle bande giovanili, la Polizia di Stato di Arezzo ha Arrestato un giovane di 24 anni, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Gli agenti della Squadra Mobile, impegnati in servizi di osservazione nei pressi di un esercizio commerciale, hanno notato un gruppo di ragazzi con atteggiamenti sospetti. Immediatamente è stato richiesto l’intervento di una volante dell’U.P.G.S.P. per l’identificazione. Alla vista degli agenti, uno dei giovani è fuggito velocemente, rifugiandosi in un bar dove ha tentato di cambiare i vestiti per sfuggire alla cattura. Tuttavia, le pattuglie lo hanno rintracciato poco dopo. Il giovane, un tunisino di 24 anni, è stato fermato e Arrestato. Lortica.it - Arrestato 24enne ad Arezzo per spaccio di droga: tentava la fuga cambiandosi i vestiti Leggi tutta la notizia su Lortica.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ieri sera, durante un’operazione di controllo mirata alla prevenzione del traffico die alla vigilanza delle bande giovanili, la Polizia di Stato dihaun giovane di 24 anni, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di. Gli agenti della Squadra Mobile, impegnati in servizi di osservazione nei pressi di un esercizio commerciale, hanno notato un gruppo di ragazzi con atteggiamenti sospetti. Immediatamente è stato richiesto l’intervento di una volante dell’U.P.G.S.P. per l’identificazione. Alla vista degli agenti, uno dei giovani è fuggito velocemente, rifugiandosi in un bar dove ha tentato di cambiare iper sfuggire alla cattura. Tuttavia, le pattuglie lo hanno rintracciato poco dopo. Il giovane, un tunisino di 24 anni, è stato fermato e

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Arezzo - arrestato cittadino egiziano di 22 anni per rapina aggravata e lesioni personali a danno di una 72enne - La persona offesa e i testimoni presenti al momento dell’aggressione sono stati quindi convocati per una identificazione fotografica, durante la quale hanno riconosciuto senza alcun dubbio l’autore della rapina. Il reato è avvenuto lo scorso 26 giugno in via XXV Aprile ad Arezzo, quando l’indagato, dopo aver individuato la vittima, l’ha aggredita alle spalle strappandole la borsa con violenza, ... (Lortica.it)

Arrestato 33enne per maltrattamenti ed estorsione alla madre 70enne : eseguita ordinanza di custodia cautelare ad Arezzo - Dopo l’ennesima denuncia, la Procura ha richiesto l’applicazione di una misura cautelare, che è stata accolta dal GIP. La situazione era diventata insostenibile, con numerose denunce e interventi delle forze dell’ordine, culminando in danni all’abitazione e persino nella necessità di interventi sanitari per la madre. (Lortica.it)