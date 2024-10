Apre una nuova agenzia immobiliare che sperimenta il metodo americano per vendere casa (Di sabato 19 ottobre 2024) Sabato 19 ottobre, in viale Trento a Cesenatico, dalle ore 17 alle 20, nei locali che hanno ospitato per tanti anni il bar Moma, inaugura la nuova sede della Torelli agenzia immobiliare.  L’imprenditore Giovanni Torelli, ex direttore pubblicitario del periodico “Il Boom affari Cesena, dopo aver Cesenatoday.it - Apre una nuova agenzia immobiliare che sperimenta il metodo americano per vendere casa Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Sabato 19 ottobre, in viale Trento a Cesenatico, dalle ore 17 alle 20, nei locali che hanno ospitato per tanti anni il bar Moma, inaugura lasede della Torelli.  L’imprenditore Giovanni Torelli, ex direttore pubblicitario del periodico “Il Boom affari Cesena, dopo aver

