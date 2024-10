Verso Milan-Udinese, Kosta Runjaic senza un titolarissimo. Ecco chi (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’allenatore dell’Udinese Kosta Runjaic non avrà a disposizione un suo titolare nella prossima sfida di campionato contro il Milan. L’assente L’Udinese non avrà a disposizione Florian Thauvin nell’ottava giornata di campionato contro il Milan. L’attaccante francese dovrà saltare l’incontro in programma sabato 19 ottobre alle ore 18 a San Siro. Il leader tecnico del reparto offensivo della formazione friulana non potrà prendere parte alla partita a causa di un leggero infortunio alle costole. Un problema, accusato nel sesto turno della competizione contro l’Inter, che il calciatore non si è ancora lasciato alle spalle. Kosta Runjaic annuncia l’assenza di Florian Thauvin contro il Milan. Il motivo View this post on Instagram A post shared by La Gazzetta dello Sport (@gazzettadellosport) Verso Milan-Udinese, Kosta Runjaic senza un titolarissimo. Dailymilan.it - Verso Milan-Udinese, Kosta Runjaic senza un titolarissimo. Ecco chi Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’allenatore dell’non avrà a disposizione un suo titolare nella prossima sfida di campionato contro il. L’assente L’non avrà a disposizione Florian Thauvin nell’ottava giornata di campionato contro il. L’attaccante francese dovrà saltare l’incontro in programma sabato 19 ottobre alle ore 18 a San Siro. Il leader tecnico del reparto offensivo della formazione friulana non potrà prendere parte alla partita a causa di un leggero infortunio alle costole. Un problema, accusato nel sesto turno della competizione contro l’Inter, che il calciatore non si è ancora lasciato alle spalle.annuncia l’asdi Florian Thauvin contro il. Il motivo View this post on Instagram A post shared by La Gazzetta dello Sport (@gazzettadellosport)un

Kosta Runjaic : L’ammirazione per il Milan - Quando hanno la possibilità di correre in campo aperto, diventano giocatori estremamente pericolosi, in grado di mettere in difficoltà anche i migliori difensori a livello mondiale. Questo riconoscimento da parte di Runjaic evidenzia non solo il rispetto per le qualità dei singoli giocatori del Milan, ma anche la consapevolezza di quanto difficile sarà la partita per la sua Udinese. (Terzotemponapoli.com)