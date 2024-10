Un viaggio gastronomico da Capri a Torino: la nuova esperienza del Mammà Restaurant (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La recente apertura del Mammà Restaurant a Torino, all’interno delle Officine Grandi Riparazioni , rappresenta un incontro tra la tradizione culinaria caprese e l’innovazione torinese. Questa nuova proposta gastronomica è frutto del talento dello chef Raffaele Amitrano, che porta con sé il fascino dell’isola di Capri e una stella Michelin, offrendo un’esperienza che promette di conquistare i palati di una clientela sempre più esigente. Mayeritechì ci trasporta in un ambiente dove il design contemporaneo si mescola con la tradizione, creando un’atmosfera unica per tutti gli amanti della buona cucina. L’identità culinaria di Raffaele Amitrano Raffaele Amitrano, chef di origini capresi, è noto per il suo approach che unisce un profondo rispetto delle materie prime alla creatività nella presentazione dei piatti. Gaeta.it - Un viaggio gastronomico da Capri a Torino: la nuova esperienza del Mammà Restaurant Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La recente apertura del, all’interno delle Officine Grandi Riparazioni , rappresenta un incontro tra la tradizione culinaria caprese e l’innovazione torinese. Questaproposta gastronomica è frutto del talento dello chef Raffaele Amitrano, che porta con sé il fascino dell’isola die una stella Michelin, offrendo un’che promette di conquistare i palati di una clientela sempre più esigente. Mayeritechì ci trasporta in un ambiente dove il design contemporaneo si mescola con la tradizione, creando un’atmosfera unica per tutti gli amanti della buona cucina. L’identità culinaria di Raffaele Amitrano Raffaele Amitrano, chef di origini capresi, è noto per il suo approach che unisce un profondo rispetto delle materie prime alla creatività nella presentazione dei piatti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Propaganda violenta neonazista e razzista sul web - nuova perquisizione per un ragazzo di Torino - . . C'è anche un ragazzo torinese di 18 anni, già nei guai per precedenti inchieste sul tema, tra coloro che sono stati perquisiti in un'operazione nazionale della Digos, coordinata dalle procure ordinaria e minorile di Milano, nell’ambito di un’indagine contro l’incitamento alla violenza per motivi. (Torinotoday.it)

Twin Peaks - ER - i Simpson e The Crown : a Torino c'è #Serialmania - la nuova mostra dedicata alle serie tv - . . Il Museo Nazionale del Cinema apre le porte, dal 14 ottobre al 24 febbraio 2025, a un nuovo affascinante percorso espositivo dedicato al mondo delle serie TV. #Serialmania è la prima mostra in Italia a indagare a fondo l'impatto culturale e artistico di queste produzioni, che hanno rivoluzionato. (Torinotoday.it)

Una nuova casa per Paratissima : la fiera dell'arte contemporanea di Torino si trasferisce agli Uffici Snos - Paratissima festeggia i suoi primi 20 anni nel mondo dell’arte contemporanea e lo fa in una nuova sede. Dal 31 ottobre al 3 novembre 2024 troverà casa nello spazio inedito di quelli che una volta erano gli “Uffici Seat Pagine Gialle”, oggi “Uffici | SNOS”, accanto alla galleria che ospitava le... (Torinotoday.it)