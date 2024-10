Udinese, Runjaic: «Sanchez? Ecco tra quanto ritornerà in campo» (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il tecnico dell’Udinese ha parlato di Alexis Sanchez, attaccante rientrato in Friuli dopo svariati anni Kosta Runjai?, allenatore dell’Udinese, ha parlato del rientro di Alexis Sanchez. Il cileno, una volta finita la sua avventura all’Inter, è tornato a giocare in bianconero anche se non ha ancora debuttato. Il momento tanto atteso però si avvicina sempre di più Calcionews24.com - Udinese, Runjaic: «Sanchez? Ecco tra quanto ritornerà in campo» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il tecnico dell’ha parlato di Alexis, attaccante rientrato in Friuli dopo svariati anni Kosta Runjai?, allenatore dell’, ha parlato del rientro di Alexis. Il cileno, una volta finita la sua avventura all’Inter, è tornato a giocare in bianconero anche se non ha ancora debuttato. Il momento tanto atteso però si avvicina sempre di più

