Ilfattoquotidiano.it - Trovato il corpo di una donna tra le sterpaglie in Cilento, il marito sentito dai carabinieri

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Ildi unaè statonascosto tra lea Ogliastro Marina a Castellabate (Salerno) nel. Ancora massimo il riserbo deigiunti sul posto, nessuna ipotesi viene esclusa. Il cadavere potrebbe essere quello di una 53enne di nazionalità tedesca di cui non si hanno notizie da martedì pomeriggio. A denunciare la scomparsa il: secondo il suo racconto lasi era allontana da casa di primo mattino senza portar con sé oggetti. Le telecamere di videosorveglianza avevano ripreso lamentre si dirigeva verso il centro di Castellabate, per poi scomparire nel nulla. Dopo il ritrovamento del cadavere – ricoperto di bruciature – al momento ildella 53enne è trattenuto presso la Stazione deidi Santa Maria di Castellabate in attesa di essere ascoltato.