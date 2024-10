Temporali e forti raffiche di vento a Reggio Calabria e provincia: scatta l'allerta meteo arancione (Di venerdì 18 ottobre 2024) Maltempo in arrivo a Reggio Calabria e su tutto il territorio provinciale. La protezione civile regionale ha diramato un avviso di allerta meteo arancione di criticità idrogeologica-idraulica e Temporali per l’intera giornata di sabato 19 ottobre fino alle ore 24."Rovesci di forte intensità Reggiotoday.it - Temporali e forti raffiche di vento a Reggio Calabria e provincia: scatta l'allerta meteo arancione Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Maltempo in arrivo ae su tutto il territoriole. La protezione civile regionale ha diramato un avviso didi criticità idrogeologica-idraulica eper l’intera giornata di sabato 19 ottobre fino alle ore 24."Rovesci di forte intensità

Serie A3 - Domotek Volley chiama Reggio Calabria : è tempo di sfida vs Rinascita Lagonegro - E’ tutto pronto per la seconda giornata di campionato in serie A3 del Volley. Sottorete, per la prima volta nella sua storia tra le mura amiche, scende in campo la Domotek Reggio Calabria. Alle ore 18 di domenica 20 ottobre, gli amaranto di Mister Polimeni sfidano la forte e preparata... (Reggiotoday.it)

Torna Frecciarosa - la prevenzione viaggia in treno : ecco quando sarà a Reggio Calabria - La quattordicesima edizione di Frecciarosa, l’iniziativa di fondazione IncontraDonna e Ferrovie dello Stato italiane con il patrocinio del ministero della salute e della presidenza del Consiglio dei ministri e con la partecipazione della società scientifica AIiom (Associazione italiana di... (Reggiotoday.it)

Reggio Calabria - frontale auto-moto sulla provinciale : morto un 18enne - Il giovane è deceduto sul posto a causa delle gravissime ferite riportate. Tuttavia, in questo momento prevale lo sconforto e la tristezza per la perdita di una vita così giovane e promettente, strappata via troppo presto in circostanze tragiche. C. Il giovane, descritto come educato, solare e sempre disponibile, lascia un vuoto enorme tra i familiari e gli amici. (Thesocialpost.it)