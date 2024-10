Lanotiziagiornale.it - “Sulla manovra faccia tosta del governo, i sacrifici li chiedono solo a operai e famiglie”: parla Gubitosa (M5S)

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Michelementare al secondo mandato e vicepresidente del Movimento 5 Stelle dal 2021. Onorevole, tempo di, le chiedo se la Meloni non abbia ragione nel sostenere che sulle banche ilsia stato più coraggioso della sinistra. “Non esiste nessuna tassa sulle banche, stanno prendendo in giro gli italiani. È come una sorta di prestito, che verrà restituito alle banche nel 2027 a spese dei contribuenti, guarda caso quando questoavrà concluso il suo mandato. E infatti all’apertura della Borsa i titoli delle banche erano quelli in maggiore crescita, quindi dubito che lali abbia spaventati più di tanto. Non ci stancheremo mai di ripeterlo: abbiamo proposto ormai un anno fa la tassa sugli extraprofitti delle banche, derivati da situazioni straordinarie come la pandemia, la crisi energetica o le guerre.