Sognando Basaglia (Di venerdì 18 ottobre 2024) Quando ha portato per la prima volta i suoi pazienti su un campo di calcio, Santo Rullo era un giovane psichiatra del servizio pubblico e aveva già sperimentato gli effetti terapeutici del pallone da calcio all'interno del reparto in cui lavorava. «Vedevo i pazienti nel cortile che erano come dissociati: il corpo da una parte, la mente dall'altra», ha raccontato in un intervento all'Università Europea di Roma. «Gli ospedali psichiatrici erano chiusi da più di dieci anni, ma i pazienti, nda sembravano completamente abbandonati all'interno di una di quelle strutture». Poi, l'apparizione: «Comparve improvvisamente un pallone, cominciò a rotolare e un paio di questi ragazzi si alzarono. Qualcosa si stava ricomponendo: la mente stava rientrando nel corpo».

