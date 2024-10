Sequestro preventivo da 293 milioni di euro | smascherata frode carosello su Apple AirPods

Sequestro preventivo da 29,3 milioni di euro: smascherata frode carosello su Apple AirPods (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’operazione incisiva da parte della Guardia di Finanza di Como e Latina ha portato al Sequestro preventivo di 29,3 milioni di euro, in seguito a un’indagine su un complesso caso di frode IVA legato alla vendita di Apple AirPods. L’operazione si inserisce in un contesto già noto di frodi internazionali, coinvolgendo diversi Paesi europei e portando a misure cautelari nei confronti di alcune persone coinvolte. Il sistema di frode carosello e le sue dinamiche La frode “carosello” è una tecnica complessa mediante la quale le merci, in questo caso gli Apple AirPods, vengono vendute ciclicamente tra società fittizie senza mai giungere al consumatore finale. Questo viene fatto attraverso un manipolo di aziende, spesso denominate ‘scatole vuote’, registrate a nome di prestanome. Gaeta.it - Sequestro preventivo da 29,3 milioni di euro: smascherata frode carosello su Apple AirPods Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’operazione incisiva da parte della Guardia di Finanza di Como e Latina ha portato aldi 29,3di, in seguito a un’indagine su un complesso caso diIVA legato alla vendita di. L’operazione si inserisce in un contesto già noto di frodi internazionali, coinvolgendo diversi Paesipei e portando a misure cautelari nei confronti di alcune persone coinvolte. Il sistema die le sue dinamiche La” è una tecnica complessa mediante la quale le merci, in questo caso gli, vengono vendute ciclicamente tra società fittizie senza mai giungere al consumatore finale. Questo viene fatto attraverso un manipolo di aziende, spesso denominate ‘scatole vuote’, registrate a nome di prestanome.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sequestro preventivo da 29 milioni in indagine su frode all’IVA : colpito un gruppo con ramificazioni europee - Gli AirPods venivano ciclicamente comprati e venduti tra diverse aziende, molte delle quali si rivelavano delle semplici “scatole vuote” senza operatività reale, gestite da prestanomi. La frode carosello: come operava l’organizzazione L’attività fraudolenta denominata “frode carosello” si caratterizza per un ciclo di vendite fittizie tra società, in cui i prodotti non raggiungono mai il ... (Gaeta.it)

L'inchiesta sul Centro NemoSud al Policlinico - revoca del sequestro preventivo per tutti gli indagati - L’ordinanza con misure cautelari personali e reali era stata emessa dal Gip del Tribunale di Messina a maggio nei confronti di nove indagati. . Il procuratore della Repubblica Pietro Vinci e il procuratore Rosa Raffa hanno. . . Revoca del sequestro preventivo per gli indagati nell’inchiesta Nemo Sud. (Messinatoday.it)

Eredità Agnelli - sequestro preventivo per 74 - 8 milioni ai fratelli Elkann - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. . (Adnkronos) – Nell'ambito dell’inchiesta sull’eredità di Gianni Agnelli, il gip del tribunale di Torino, su richiesta della procura, ha disposto il sequestro preventivo per circa 74,8 milioni di euro nei confronti dei tre fratelli Elkann, John, Lapo e Ginevra, del commercialista Gianluca Ferrero e del ... (Webmagazine24.it)