Secondo Casadei ricreato dall'intelligenza artificiale apre la due giorni dedicata al futuro del liscio (Di venerdì 18 ottobre 2024) Come sarebbe stato se a cantare Romagna Mia fosse stato il suo stesso autore? Con una licenza poetica, anzi musicale, grazie all'uso dell'intelligenza artificiale è stato lo stesso Secondo Casadei, che in vita non ha mai cantato ma è stato riconosciuto come un grande virtuoso del violino e di

PS5 - il 2024 è stato un grande anno per la console Sony - secondo Push Square - Il redattore ha infatti ricordato come gli utenti si aspettassero un 2024 decisamente negativo per PS5 quando il colosso giapponese ha affermato a Febbraio scorso che quest’anno sarebbe stato sprovvisto di grandi first-party fino ad Aprile 2025, ma in realtà la situazione è stata decisamente meno negativa del previsto. (Game-experience.it)

Halo Infinite 2 su Slipspace Engine è stato cancellato da Halo Studios - secondo un insider - 343 Industries, studio rinominato di recente in Halo Studios, stava lavorando ad Halo Infinite 2 su Slipspace Engine prima della cancellazione, stando a quanto riportato da un leaker proprio in queste ore. L’insider ha concluso affermando che non è ancora sicuro se il prossimo capitolo principale di Halo sarà comunque Halo Infinite 2, ma in Unreal Engine 5, oppure se si tratta di un gioco ... (Game-experience.it)

L'assalto con pistola alla tabaccheria - il secondo arrestato contro il complice : "Mi ha accusato per ripicca" - "Non ricordo se ero al lavoro o con mio figlio ma non c'entro nulla con quella rapina, ho cambiato vita e mi sono messo a lavorare. Calogero Sortino mi accusa per ripicca, mi aveva chiesto di farlo lavorare in una ditta e mi sono rifiutato". Il 46enne favarese Carmelo Luparello, arrestato... (Agrigentonotizie.it)