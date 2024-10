Scuole e Biciplan, aiuti ai Comuni (Di venerdì 18 ottobre 2024) Accordo Città Metropolitana-Cassa depositi e prestiti (Cdp): la società controllata dal ministero dell’Economia aiuterà l’ex provincia e quindi i Comuni a progettare in chiave "verde" la sistemazione delle Scuole superiori e a realizzare Biciplan-Cambio, la green-way che collega tutto l’hinterland. "Una partnership strategica dopo il Pnrr che, purtroppo, non si può ripetere - dice Roberto Maviglia, consigliere alla partita dell’area metropolitana -. Dobbiamo cercare fondi per le prossime opere e questo accordo ci garantisce supporto di altissimo profilo". Ilgiorno.it - Scuole e Biciplan, aiuti ai Comuni Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Accordo Città Metropolitana-Cassa depositi e prestiti (Cdp): la società controllata dal ministero dell’Economia aiuterà l’ex provincia e quindi ia progettare in chiave "verde" la sistemazione dellesuperiori e a realizzare-Cambio, la green-way che collega tutto l’hinterland. "Una partnership strategica dopo il Pnrr che, purtroppo, non si può ripetere - dice Roberto Maviglia, consigliere alla partita dell’area metropolitana -. Dobbiamo cercare fondi per le prossime opere e questo accordo ci garantisce supporto di altissimo profilo".

