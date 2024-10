Rozzano Calcio in campo con le cuffie per Manuel Mastrapasqua, il ricordo della squadra dopo l'omicidio (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Rozzano Calcio ha deciso di compiere un gesto in memoria di Manuel Mastrapasqua, ucciso lo scorso 11 ottobre. L'invito a dire no alla violenza Notizie.virgilio.it - Rozzano Calcio in campo con le cuffie per Manuel Mastrapasqua, il ricordo della squadra dopo l'omicidio Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ilha deciso di compiere un gesto in memoria di, ucciso lo scorso 11 ottobre. L'invito a dire no alla violenza

Manuel Mastrapasqua - il Rozzano Calcio entra in campo con un paio di cuffie in ricordo del 31enne ucciso - La Rozzano Calcio SSD ha voluto ricordare a modo suo il concittadino Manuel Mastrapasqua. Continua a leggere . Il 31enne è stato ucciso nella notte dell'11 ottobre durante una rapina e i capitani della società di calcio entreranno in campo sabato 19 e domenica 20 ottobre con un paio di cuffie come quelle che indossava il magazziniere. (Fanpage.it)

Calcio e solidarietà : il Rozzano Calcio SSD ricorda Manuel Mastrapasqua con un gesto simbolico - L’omicidio di Mastrapasqua ha avuto un impatto immediato sulla società locale, suscitando anche una reazione collettiva di sdegno. La memoria di Mastrapasqua vive nell’impegno della comunità a garantire che tragedie simili non accadano più, contribuendo a un clima di rispetto e tolleranza. Questo gesto non solo rende omaggio a Mastrapasqua, ma rappresenta anche un forte messaggio contro la ... (Gaeta.it)

Rozzano Calcio per Manuel. In campo e sugli spalti con le cuffie un gesto per dire no alla violenza - A generare il tutto, una discussione, poi degenerata, per motivi di denaro. Così domani e domenica entreranno in campo, prima del fischio d’inizio delle partite, i capitani di tutte le squadre del Rozzano Calcio, società sportiva dilettantistica che invita "gli atleti, i mister, i dirigenti e tutti gli accompagnatori e tifosi ad indossare a loro volta un paio di cuffie", in concomitanza coi match ... (Ilgiorno.it)