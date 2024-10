Sport.periodicodaily.com - Reggiana-Frosinone: le probabili formazioni

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Gara valida per la nona giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Entrambe le squadre non stanno attraversando un bel momento, per cui fare punti consentirebbe di riprendere fiato.si giocherà domenica 20 ottobre 2024 alle ore 15 presso il Mapei Stadium.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I granata sono attualmente quattordicesimi in classifica con nove punti conquistati in otto partite. La situazione di classifica è ancora tranquilla, ma la squadra di Viali non deve adagiarsi troppo e riprendere confidenza con la vittoria che manca da 5 turni. Decisamente più critico l’andamento dei ciociari, soprattutto in considerazione del loro obiettivo di promozione. La formazione di Vivarini è penultima con soli sei punti ed una sola vittoria all’attivo.