Gaeta.it - Rapina su un bus a Milano: arrestati un giovane e una donna ricercata

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio di cronaca è avvenuto nei giorni scorsi a, dove unha tentato dire unasu un autobus della linea 70. L’insolita dinamica ha portato a un inatteso risvolto: entrambi i protagonisti sono statidalla Polizia. Questo incidente mette in luce non solo la problematica della sicurezza nei mezzi di trasporto pubblici, ma anche come l’operato delle forze dell’ordine possa risolvere situazioni intricate in tempi rapidi. Lasul mezzo pubblico L’episodio si è svolto su un autobus che percorreva via Pellegrino Rossi, nella periferia Nord di. Secondo le testimonianze dei passeggeri presenti, undi 18 anni, di origine egiziana e con precedenti penali, ha strappato una catenina dal collo di unadi 29 anni.