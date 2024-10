Pulizie intelligenti: con un solo prodotto detergi ogni area della casa, prova subito e risparmierai centinaia di euro (Di venerdì 18 ottobre 2024) Chi ha detto che per pulire tutta la casa servono più detersivi? Nell’immaginario comune si crede che serva un prodotto per ogni zona della casa e così si finisce per spendere moltissimi soldi di detersivi e andare al manicomio ogni volta che si devono fare le Pulizie a casa. In realtà basta un unico prodotto, efficace e facile da preparare, non solo farà splendere tutto in modo facile e veloce, ma farà risparmiare anche moltissimi soldi. Basterà seguire alcuni passaggi per realizzarlo e la casa non sarà mai stata così linda e pinta. Velvetmag.it - Pulizie intelligenti: con un solo prodotto detergi ogni area della casa, prova subito e risparmierai centinaia di euro Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Chi ha detto che per pulire tutta laservono più detersivi? Nell’immaginario comune si crede che serva unperzonae così si finisce per spendere moltissimi soldi di detersivi e andare al manicomiovolta che si devono fare le. In realtà basta un unico, efficace e facile da preparare, nonfarà splendere tutto in modo facile e veloce, ma farà risparmiare anche moltissimi soldi. Basterà seguire alcuni passaggi per realizzarlo e lanon sarà mai stata così linda e pinta.

La scelta delle giuste piante per ogni ambiente della casa : l’ingresso - Altro punto fondamentale sono le condizioni ambientali – esposizione alla luce solare diretta o indiretta, – clima inteso come coefficiente di umidità, – spazio disponibile inteso come dimensionamento dell’ambiente. Consigli per scegliere le piante più adatte per il vostro ingresso: stile, condizioni ambientali e preferenze Lettori ben ritrovati, Nel presente articolo, come ... (Puntomagazine.it)

Ogni volta che lo aggiungo al secchio - i pavimenti brillano dopo una sola passata di mocio : è il mio alleato in casa - Ma non solo. Ad esempio, per un pavimento sempre pulito, brillante e impeccabile, tutto quello che si deve fare è aggiungere questa erba aromatico al secchio per risultato davvero straordinari fin dalla prima passata di mocio. Per una pulizia ancora più efficace, puoi anche pensare di abbinare le foglie di alloro al bicarbonato e all’aceto bianco. (Velvetmag.it)

“Ho comprato la casa dei miei sogni ma presto è diventata un incubo. Io e la mia famiglia abbiamo sviluppato patologie - e ora siamo ‘prigionieri’ del muto” : la storia di Brittney Necole - com L'articolo “Ho comprato la casa dei miei sogni ma presto è diventata un incubo. Che continua: “Circa un anno e mezzo fa ho comprato una casa nuova di zecca. La dimora comprata con tanti sforzi si è rivelata invasa dalla muffa nera. Questa muffa si sviluppa principalmente in materiali da costruzione ricchi di cellulosa che si trovano in edifici ricchi di umidità. (Ilfattoquotidiano.it)