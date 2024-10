Ilrestodelcarlino.it - Palestra di Fratta e primaria Rossi: lavori in ritardo a Bertinoro

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Tre i cantieri ancora in corso che riguardano gli edifici scolastici di. Due quelli che destano maggiore preoccupazione: l’adeguamento sismico delladiTerme e della scuola‘Francesco’ in centro. In entrambi i casi le preoccupazioni sono dovute alcon cui stanno proseguendo i. "Per ladi– spiega l’assessora all’edilizia scolastica, Sara Londrillo – ilè quasi di un anno. Al momento la ditta ha posato la pavimentazione e mancano solo gli spogliatoi da finire, si tratterebbe di un altro mese di interventi, ma vedremo quando sarà finito tutto". L’importo dell’opera è di 300.000 euro, a cui si sono aggiunti altri 30.000 per l’adeguamento degli impianti che, in corso d’opera, si è visto essere ammalorati.