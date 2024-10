Quotidiano.net - Oro, quotazione record: prezzo oltre gli 80 euro al grammo. Fino a quanto crescerà?

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma, 18 ottobre 2024 – Non si ferma il rialzo delle quotazioni dell’oro. Il metallo prezioso ha infatti raggiunto in queste ore i suoi massimi storici superando i 2.700 dollari l'oncia. Laequivale inIl rally dell’oro Perché si investe in oro Perché sale ildell’oro Pertempo continuerà a crescere L’oro da investimento Oro, legge e quotazioni LaIl metallo giallo continua a salire e sulla piattaforma di Bloomberg segna 2.714 dollari l'oncia. Livelli mai raggiunti per l’oro.equivale inUnadi 2.700 dollari l’oncia equivale a undi80, essendo un’oncia pari a poco più di 28 grammi. Unamai raggiunta, in valori assoluti, nella storia di questo metallo prezioso. Unasalita del 2% in una settimana.