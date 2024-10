Ilfattoquotidiano.it - “Non mi frega un c***o dei nomi dei giocatori, nessuno è più importante del Milan”: Fonseca parla di leadership e confronto con la squadra

(Di venerdì 18 ottobre 2024) “Hoto con ladella partita di Firenze. Non chiudo gli occhi davanti ai problemi, ci sono e vanno affrontati. Se abbiamo qualche problema non miundeidei. Per me nessun calciatore è piùdella”. Mancanza di, spogliatoio contro di lui e una fascia da capitano vacante. Senza giri di parole Paulohato del momento di difficoltà delnella consueta conferenza stampa pre-partita in vista dell’Udinese. “Non ho bisogno di dimostrare niente. Sono sempre stato così dal primo giorno. Fate questa domanda ai, come sono stato dal primo giorno. Ci dobbiamo assumere la responsabilità quando sbagliamo. Se qualcuno sbaglia nello spirito diper me è difficile”. Tante le polemiche dall’esterno contro l’atteggiamento in campo di alcuni calciatori.