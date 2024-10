Iodonna.it - Nella puntata di stasera su Canale 5, l'imprenditore è sempre più vicino alla ragazza ma deve stare attento a non rivelare la sua identità

(Di venerdì 18 ottobre 2024) La primadiStoria di una famiglia perbene 2 ha dato un assaggio di cosa accadrà in questa nuova stagione.alle 21.30 su5 va in onda la seconda, in cui si cominciano delineare le dinamiche che porteranno a diversi colpi di scena. A partire dalle mosse del “nuovo” Michele. Il suo ritorno, seppure in incognito, porta scompiglio, ma chissà che non contribuisca ad arginare il potere della sua famiglia – il clan Straziota – tra i vicoli di Bari Vecchia.